Стартовал конкурс граффити - стрит-арт искусства. Его проводит управление по физической культуре,...

Стартовал конкурс граффити - стрит-арт искусства. Его проводит управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике мэрии Владимира.Участники могут поделиться идеями, как сделать город ярче и войти в проект "Яркий город". К заявке нужно приложить эскиз на предложенную тему - от заботы об экологии до сюжетов детских сказок и мультфильмов. Вполне возможно, какие-то из работ станут новыми городскими арт-объектами. Приём заявок продлится до 1 июля.