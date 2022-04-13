Её организовали администрация города и городской Совет народных депутатов.
В проекте участвуют студенты Владимирского государственного университета и Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
За время обучения молодые владимирцы познакомятся со структурой и работой органов местного самоуправления областной столицы, особенностями работы депутатского корпуса, порядком формирования городского бюджета и муниципальных программ. Их наставниками станут депутаты горсовета, сотрудники мэрии и общественные лидеры.
Представляя проект, депутат горсовета Алексей Лызлов рассказал, что участники «Мастерской муниципального управления» получат не только теоретические знания о работе местной власти, но и начальные практические навыки. Поэтому в рамках курса состоятся «мозговые штурмы», интерактивные занятия, деловые игры.
Председатель Совета народных депутатов Николай Толбухин отметил, что предложение реализовать проект «Мастерская муниципального управления» деятельно поддержал глава города Владимира Андрей Шохин.
Глава города, в частности, поручил провести мастер-классы и практические занятия с участниками проекта своим заместителям и руководителям структурных подразделений мэрии. Например, с молодыми владимирцами своим опытом уже поделились вице-мэр Дмитрий Норихин и начальник правового управления городской администрации Жанна Уколова.
Директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Вячеслав Картухин уверен, что проект не только позволит молодым владимирцам получить теоретические и практические знания в области местного самоуправления и предоставит возможности для реализации своих идей, но и откроет возможность реализовать профессиональный потенциал.
Проект «Мастерская муниципального управления» продлится до конца мая. За это время студенты поучаствуют в 7 тематических блоках в разных сферах муниципального управления и депутатской деятельности. В финале проекта участники подготовят и защитят конкурсные работы. В конце мая жюри определит победителя и финалистов проекта, которые получат ценные призы.