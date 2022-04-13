Её организовали администрация города и городской Совет народных депутатов.

В проекте участвуют студенты Владимирского государственного университета и Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы.За время обучения молодые владимирцы познакомятся со структурой и работой органов местного самоуправления областной столицы, особенностями работы депутатского корпуса, порядком формирования городского бюджета и муниципальных программ. Их наставниками станут депутаты горсовета, сотрудники мэрии и общественные лидеры.Представляя проект, депутат горсовета Алексей Лызлов рассказал, что участники «Мастерской муниципального управления» получат не только теоретические знания о работе местной власти, но и начальные практические навыки. Поэтому в рамках курса состоятся «мозговые штурмы», интерактивные занятия, деловые игры.Председатель Совета народных депутатов Николай Толбухин отметил, что предложение реализовать проект «Мастерская муниципального управления» деятельно поддержал глава города Владимира Андрей Шохин.Глава города, в частности, поручил провести мастер-классы и практические занятия с участниками проекта своим заместителям и руководителям структурных подразделений мэрии. Например, с молодыми владимирцами своим опытом уже поделились вице-мэр Дмитрий Норихин и начальник правового управления городской администрации Жанна Уколова.Директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Вячеслав Картухин уверен, что проект не только позволит молодым владимирцам получить теоретические и практические знания в области местного самоуправления и предоставит возможности для реализации своих идей, но и откроет возможность реализовать профессиональный потенциал.Проект «Мастерская муниципального управления» продлится до конца мая. За это время студенты поучаствуют в 7 тематических блоках в разных сферах муниципального управления и депутатской деятельности. В финале проекта участники подготовят и защитят конкурсные работы. В конце мая жюри определит победителя и финалистов проекта, которые получат ценные призы.