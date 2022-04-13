На территории региона за прошедшие сутки 13 апреля лабораторно подтвержден 112 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 13 апреля лабораторно подтвержден 112 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.28 - во Владимире21 — в Вязниковском районе14 - в Ковровском районе13 - в Муромском районе11 — в Суздальском районе9 — в Гусь-Хрустальном районе5 - в Камешковском районе3 — в Петушинским районе3 - в Александровском районе3 — в Собинском районе1 — в Гороховецком районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 149 299 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).