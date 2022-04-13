На территории региона за прошедшие сутки 13 апреля лабораторно подтвержден 112 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 13 апреля лабораторно подтвержден 112 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
28 - во Владимире
21 — в Вязниковском районе
14 - в Ковровском районе
13 - в Муромском районе
11 — в Суздальском районе
9 — в Гусь-Хрустальном районе
5 - в Камешковском районе
3 — в Петушинским районе
3 - в Александровском районе
3 — в Собинском районе
1 — в Гороховецком районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 149 299 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).