Работы завершатся в 2023 году.

Во Владимирской области за два года слоями износа защитят порядка 70 километров трассы Р-132 «Золотое кольцо». Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Работы выполнят в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах на отрезках с 312 по 336, с 349 по 369, с 372 по 377, с 380 по 395, а также с 403 по 409 километры.«Сначала подрядчик отфрезерует старый асфальт, потом уложит новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной четыре сантиметра. На отремонтированных участках нанесут разметку и восстановят обочины», - подчеркнули дорожники.Слои износа позволяют устранить дефекты на автомагистралях и обезопасить нижние слои дорожной одежды от преждевременной деформации.С апреля по октябрь строители будут последовательно приводить в порядок отрезки протяженностью до одного километра. Проезжую часть сузят, а движение машин отрегулируют в реверсивном режиме.