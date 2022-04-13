Об этом стало известно в ходе рабочего совещания под председательством врио заместителя губернатора Дмитрия Лызлова по подготовке к празднованию Дня Победы.

Во Владимирской области впервые с 2019 года состоится акция «Бессмертный полк». Об этом стало известно в ходе рабочего совещания под председательством врио замгубернатора Дмитрия Лызлова по подготовке к празднованию Дня Победы.В регионе запланирован целый ряд мероприятий: «Сад Памяти», «Окна Победы», «Зажги свечу», «Марафон добрых дел», «Аллея Победы», открытие музея оружейной славы в Коврове, концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева во Владимире, парад и интерактивные площадки на площади Победы в областной столице.«9 мая обязательно состоится традиционная акция «Бессмертный полк». Шествия пройдут не только в городах, но и в маленьких населённых пунктах», - подчеркнули в обладминистрации.Напомним, что из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие отменяли.На владимирской земле проживает 7150 ветеранов: 42 инвалида и 114 участников Великой Отечественной войны, 5774 тружеников тыла, 192 бывших узников концлагерей, 99 жителей блокадного Ленинграда.