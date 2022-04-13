Реставрация рухнувшей стены Троицкого монастыря в Муроме начнётся в ближайшее время. Средства на...

Реставрация рухнувшей стены Троицкого монастыря в Муроме начнётся в ближайшее время. Средства на восстановительные работы выделило Министерство культуры. Минкульт поддержал обращение главы Владимирской области Александра Авдеева.Мария Волозина, и.о. начальника Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:- Глава региона изыскал возможность подготовить обращение в Министерство культуры с просьбой о выделении финансирования на указанный объект, и Министерство культуры внимательно отнеслось к этой просьбе. В настоящее время документация размещена на электронной площадке, проводятся торги. В конце апреля будет понятен подрядчик.Стоимость работ - 10 миллионов 700 тысяч рублей. Проектная документация готова и одобрена. Средства на её разработку, учитывая значимость объекта, выделила администрация области. На эти цели направили 1 миллион 200 тысяч рублей, несмотря на то, что памятник находится в федеральной собственности. После проведения торгов компания-победитель приступит к реставрационным работам.Напомним, часть восточной стены обители рухнула в апреле прошлого года. Троицкий монастырь известен всей России. Именно в его стенах хранятся мощи святых Петра и Февронии, нравственный подвиг которых способствовал зарождению в России общенационального праздника Дня семьи, любви и верности.