Во Владимирской области к нормативам приведут 70 километров покрытия на федеральной автодороге...

Во Владимирской области к нормативам приведут 70 километров покрытия на федеральной автодороге Р-132 «Золотое кольцо»На федеральной автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах в 2022–2023 годах пройдут работы по устройству слоев износа. В общей сложности предстоит заменить порядка 70 километров изношенного покрытия на участках км 312 – км 336, км 349 – км 369, км 372 – км 377, км 380 – 395, км 403 – км 409.Дорожники отфрезеруют изношенный асфальт с трещинами и колейностью, после чего уложат новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 cм. На отремонтированных участках нанесут разметку из термопластика и восстановят нормативные параметры обочины подсыпкой асфальтобетонной крошки.Технология устройства слоев износа позволяет устранить деформации на дороге, восстановить показатели ровности и сцепления, а также защитить нижние слои дорожной одежды от преждевременного разрушения. Дорожное покрытие на обновленных участках будет обладать необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью.Работы разделены на этапы, что позволит минимизировать неудобства от ограничений движения. В 2022 году замену слоев износа проведут на 35 километрах дороги от Веригино до Красного Эха (км 312 – км 332) и на обходе Гусь-Хрустального (км 349 – км 365), сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.В период с апреля по октябрь дорожники будут последовательно занимать отрезки протяженностью до одного километра. Проезжую часть сузят, при необходимости движение встречных потоков транспорта отрегулируют в реверсивном режиме. Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом ограничений.