Сейчас площадь памятника природы составляет 300 тысяч гектаров.

Во Владимирской области национальному парку «Мещёра» исполнилось 30 лет. Он был основан 9 апреля 1992 года.Сейчас площадь памятника природы составляет 300 тысяч гектаров. На территории заказника растёт более 60 редких видов растений и обитает 73 вида краснокнижных животных.В Мещёрской низменности также представлены подзолистые почвы. На протяжении 30 лет проводится восстановление ценнейших водно-болотных угодий. За десятилетия увеличился поток туристов, ведь сотрудникам нацпарка успешно удаётся не только сохранять, но и преумножать природное наследие.