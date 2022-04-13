По состоянию на 13 апреля в медорганизациях региона действуют 305 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 13 апреля в медорганизациях региона действуют 305 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 81,3 процента из них занято (248), свободны 57 коек. Госпитализация потребовалась 21 человеку с тяжелой формой заболевания.142459 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 289 человек.Напомним, что 13 апреля выявлено 112 новых заболевших коронавирусом.За период наблюдения в области отмечено 3399 летальных случаев, в том числе за последние сутки скончались 3 человека.