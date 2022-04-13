ГУ МЧС региона информирует о гидрологической обстановке на 13 апреля.

Во Владимирской области все реки, кроме Бужи, вскрылись ото льда. ГУ МЧС региона информирует о гидрологической на 13 апреля.На контроле:- подтопление 8 приусадебных участков в Судогде;- автодорог;- ограничение автомобильного движения по понтонной переправе через реку Клязьма в Вязниках.В ближайшие сутки ожидается затопление 6 приусадебных территорий в Судогде, подтопление 35 огородов в Киржачском райне, моста у деревни Юрино, пяти садовых участков в СНТ «Волгарь», дороги из Ермолено в Кобяки в Петушинском района.Жизнеобеспечение населения не нарушено.