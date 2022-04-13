Поголовье зубров в Мещере за прошлый год увеличилось на 17 телят. В ходе переписи в Муромском...

Поголовье зубров в "Мещере" за прошлый год увеличилось на 17 телят. В ходе "переписи" в "Муромском заказнике" сотрудники нацпарка насчитали 108 голов. Причем животные совершенно четко делятся на два стада.Общее и довольно многочисленное - там 87 животных - держится около подкормочной площадки на землях бывшего СПК "Приокский". Еще около двадцати зубров "откололись" и образовали свою рогатую группировку, которая обитает в районе деревни Польцо. Наблюдения показали, что и те, и другие звери находятся в хорошем состоянии. Все очень подвижные, упитанные и здоровые. Совсем обособленно от сородичей держатся три самца. У них свой "лагерь" в пойме реки недалеко от села Благовещенское. Но иногда животные всё-таки заглядывают на "общую кухню". Такое самостоятельное расселение на самом деле весьма характерно для этих животных и не несет угрозы людям, говорят в нацпарке.Татьяна Маркова, пресс-секретарь "Национального парка "Мещера":- Самостоятельное расселение зубров связано, в первую очередь, с их высокой численностью. Намного превышающей предельную. Дело в том, что в популяции лидируют самки и получается так, что одна или несколько самок покидают стадо, уводя с собой молодняк. Позже к ним присоединяются и другие свободно гуляющие самцы.