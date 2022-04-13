Владимирские судебные приставы добились выплаты зарплаты работникам санатория, арестовав счета и...

Владимирские судебные приставы добились выплаты зарплаты работникам санатория, арестовав счета и имущество организации.Задолженность составляла 695 тысяч рублей.В Управлении ФССП России по Владимирской области на исполнении находилось семь исполнительных производств, должником по которым выступал один из санаториев, расположенный на границе Московской и Владимирской областей.Закрытое акционерное общество в соответствии с решениями суда было обязано выплатить в пользу своих сотрудниц задолженности по оплате труда: одной женщине - свыше 157 тысяч рублей, другой – почти 139 тысяч рублей, третьей – 110 тысяч рублей, а также более 104, 103, 61 и 17 тысяч рублей соответственно.Судебный пристав вынес требование руководителю организации об исполнении требований исполнительных документов, а также предупредил об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).В связи с тем, что предприятие не исполнило требования судебного пристава об уплате долга в срок для добровольного исполнения, в отношении должника был принят комплекс мер принудительного исполнения: был наложен арест на денежные средства на банковских счетах организации, вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении двух автомобилей, принадлежащих санаторию («FОRD МОNDЕО» и «LАDА VЕSТА») и о взыскании исполнительского сбора.В результате принятых мер принудительного характера задолженность взыскана в полном объеме. Долг по заработной плате перечислен взыскателям. Трудовые права семи местных жительниц восстановлены, а исполнительные производства окончены, сообщант пресс-служба УФССП России по Владимирской области.