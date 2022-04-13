Разработчик гравийных и песчаных карьеров погасил административный штраф после вмешательства...

Разработчик гравийных и песчаных карьеров погасил административный штраф после вмешательства судебных приставов.В Киржачском районе предприятие, специализирующееся на разработке гравийных и песчаных карьеров, задолжало штраф в размере 300 тысяч рублей в адрес регионального Департамента природопользования и охраны окружающей среды.Руководством фирмы было получено постановление о возбуждении исполнительного производства, разъяснено, какие меры принудительного характера к нему будут применены в случае непогашения задолженности, однако «платить по счетам» компания не спешила.В рамках исполнительного производства судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении трёх специализированных транспортных средств, принадлежащих юридическому лицу.Вскоре должник погасил задолженность по административному штрафу в полном объёме. Запрет на регистрационные действия был отменён, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением, рассказали в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.Фото: yandex.ru/maps