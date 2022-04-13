Спустя два года владимирские власти разрешили проведение очных праздничных мероприятий на День Победы в регионе. В рамках празднования Дня Победы в регионе запланировали целый ряд

Спустя два года владимирские власти разрешили проведение очных праздничных мероприятий на День Победы в регионе. В рамках празднования Дня Победы в регионе запланировали целый ряд мероприятий. В их числе – акции «Сад Памяти», «Окна Победы», «Зажги свечу», «Марафон добрых дел», «Аллея Победы», открытие Музея оружейной славы в Коврове, концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением