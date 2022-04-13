Ближе к выходным метеорологи обещают дожди.

Во Владимирской области ожидается похолодание до -1 градуса Цельсия. Такую температуру обещают в ночь с 14 на 15 апреля.В целом до конца будних дней за окном будет 10-12 градусов тепла. Погода будет облачной, но с прояснениями.Ближе к выходным метеорологи обещают дожди и плюс 5-7 на термометре. В субботу, 16 апреля, прогнозируются ливни.Скорость ветра не поднимется выше 12 метров в секунду.Атмосферное давление составит 748-755 миллиметров ртутного столба.