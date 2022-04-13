Приговором Камешковского районного суда водитель такси из г. Владимира признан виновным в...

Приговором Камешковского районного суда водитель такси из г. Владимира признан виновным в совершении преступления, по его вине погибли два пассажира.Судом установлено, что 2 января прошлого года водитель, управляя технически исправным автомобилем с находившимися на заднем сиденье пассажирами, двигался по автодороге в направлении г. Камешково со скоростью около 70 км/ч. Во время движения он не учел дорожные и метеорологические условия и на участке, где автодорога была покрыта слоем льда и снега, будучи ослепленным светом фар проезжающего встречного автомобиля, не снизив при этом скорость и не остановившись, не справился с управлением. Машину занесло на полосу встречного движения, автомобиль съехал в левый кювет по ходу движения и врезался в деревья.В результате произошедшего ДТП пассажирам были причинены многочисленные телесные повреждения, от которых они скончались на месте ДТП.Водитель в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал частично, раскаялся в содеянном.Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, а также удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 1 миллион 500 тысяч руб.Обвиняемый и его защитники не согласились с наказанием и обжаловали приговор в апелляционном порядке. Однако судебной коллегией по уголовным делам Владимирской областного суда приговор Камешковского районного суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и защитника – без удовлетворения.Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Камешковского районного суда.Фото: Pixabay.com