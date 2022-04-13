В регионе с начала года 13 детям сделали профилактические прививки против клещевого энцефалита.

Во Владимирской области впервые в 2022 году клещ укусил ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранняя весна и тёплая погода способствуют активизации членистоногих, являющихся переносчиками клещевого вирусного энцефалита, иксодовых клещевых боррелиозов, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.Первое обращение к медикам зарегистрировано в Гусь-Хрустальном районе. Случаев заражения опасными для человека инфекциями не выявлено.Всего в регионе с начала года 13 детям сделали профилактические прививки против клещевого энцефалита.