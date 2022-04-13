Месячник санитарной очистки во Владимирской области стартовал 1 апреля. В регионе активно ведётся вывоз снега и обрезанных веток с обочин, удаление остатков пескосоляной смеси вдоль

Месячник санитарной очистки во Владимирской области стартовал 1 апреля. В регионе активно ведётся вывоз снега и обрезанных веток с обочин, удаление остатков пескосоляной смеси вдоль бордюрного камня, очистка дренажных канав. С начала месяца с улиц, дворов, проездов, парков, скверов и других пространств вывезено 182 тонны мусора. Было задействовано 146 единиц техники. Вместе с тем, как