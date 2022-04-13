Темпы реализации федерального проекта «Чистая вода» будут наращиваться.

Во Владимирской области построят и реконструируют восемь объектов системы водоснабжения. На сети в Муроме, Меленковском и Ковровском районах выделили более 257 млн рублей.«Если раньше люди обходились водой из колодцев, то сейчас требования к качеству стали выше. Темпы реализации федерального проекта «Чистая вода» будут наращиваться», − заверил Александр Авдеев.Добавим, что модернизация водозаборов проводится в том числе за счёт областного бюджета. С 2019 года регион потратил на эти цели более 418 млн рублей.В 2022 году на обновление и возведение 14 объектов инфраструктуры и 80,5 км труб планируется направить 263,7 млн рублей.