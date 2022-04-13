У одного из юных владимирцев подтверждён случай гриппа.

Во Владимирской области за неделю к медикам обратилось 6829 пациентов с признаками ОРВИ, больше 50% - дети. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Санитарные врачи отмечают рост заболеваемости среди детей: до 2-х лет – на 11,64%, от 3 до 6 лет – на 8,9%, от 7 до 14 лет – на 41,7%.Во Владимире зафиксировано 2236 жалоб на симптомы респираторных инфекций, 1255 у детей и подростков. В возрастной категории до 2 лет – на 28,3 %, 3-6 – на 27,6%, 7-14 лет – на 35,5%.У больных выявляют вирусы не гриппозной этиологии - парагрипп, РС-вирусы. У одного из юных владимирцев подтверждён случай гриппа.