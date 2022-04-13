Во Владимирской области зарегистрировано первое обращение за медицинской помощью по поводу...
Во Владимирской области зарегистрировано первое обращение за медицинской помощью по поводу присасывания клеща: клещ был снят с ребёнка в Гусь-Хрустальном районе, сообщают в Роспотребнадзоре.
С начала года 13 человек получили профилактические прививки против клещевого энцефалита. Все привитые – дети.
Случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека на текущую дату не зарегистрировано.
Что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща?
Присосавшегося клеща следует немедленно удалить. Для этого необходимо обратиться в травматологический пункт или в другую медицинскую организацию.
При невозможности оперативного получения медицинской помощи, снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, при этом надо следовать следующим рекомендациям:
1. захватывать клеща нужно пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами, держа пинцет или пальцы строго перпендикулярно поверхности тела, как можно ближе к хоботку клеща;
2. в этом же положении осторожно повернуть тело клеща вокруг оси и аккуратно извлечь его из кожных покровов;
3. место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, спиртосодержащие средства);
4. после манипуляции тщательно вымыть руки с мылом.
После удаления клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Удалённого и неповреждённого клеща рекомендуется доставить в лабораторию для исследования на наличие возбудителей. С этой целью удалённого клеща следует поместить в чистую посуду (пробирка, пузырёк, баночка и т.п.), в которую, с целью создания повышенной влажности, предварительно поместить чуть смоченную водой гигроскопическую бумагу (фильтровальная, бумажная салфетка и др.). До доставки в лабораторию емкость с клещом необходимо хранить в холодном месте при температуре плюс 4-8°С. Лабораторное исследование клеща целесообразно проводить не позднее 3-х суток после его снятия.
Помните, что для исследования пригодны только живые клещи.
Лабораторное исследование клещей во Владимирской области на заражённость возбудителями клещевых инфекций осуществляется лабораторией особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на исследование. Лаборатория расположена по адресу г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.9. Время работы лаборатории для приёма клещей: понедельник-пятница 9.00-11.00 и 14.00-15.00. Исследование проводится на платной основе.
Фото: https://mazikrem.ru