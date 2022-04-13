Во Владимирской области зарегистрировано первое обращение за медицинской помощью по поводу...

Во Владимирской области зарегистрировано первое обращение за медицинской помощью по поводу присасывания клеща: клещ был снят с ребёнка в Гусь-Хрустальном районе, сообщают в Роспотребнадзоре.С начала года 13 человек получили профилактические прививки против клещевого энцефалита. Все привитые – дети.Случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека на текущую дату не зарегистрировано.Что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща?Присосавшегося клеща следует немедленно удалить. Для этого необходимо обратиться в травматологический пункт или в другую медицинскую организацию.При невозможности оперативного получения медицинской помощи, снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, при этом надо следовать следующим рекомендациям:1. захватывать клеща нужно пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами, держа пинцет или пальцы строго перпендикулярно поверхности тела, как можно ближе к хоботку клеща;2. в этом же положении осторожно повернуть тело клеща вокруг оси и аккуратно извлечь его из кожных покровов;3. место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, спиртосодержащие средства);4. после манипуляции тщательно вымыть руки с мылом.После удаления клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.Удалённого и неповреждённого клеща рекомендуется доставить в лабораторию для исследования на наличие возбудителей. С этой целью удалённого клеща следует поместить в чистую посуду (пробирка, пузырёк, баночка и т.п.), в которую, с целью создания повышенной влажности, предварительно поместить чуть смоченную водой гигроскопическую бумагу (фильтровальная, бумажная салфетка и др.). До доставки в лабораторию емкость с клещом необходимо хранить в холодном месте при температуре плюс 4-8°С. Лабораторное исследование клеща целесообразно проводить не позднее 3-х суток после его снятия.Помните, что для исследования пригодны только живые клещи.Лабораторное исследование клещей во Владимирской области на заражённость возбудителями клещевых инфекций осуществляется лабораторией особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на исследование. Лаборатория расположена по адресу г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.9. Время работы лаборатории для приёма клещей: понедельник-пятница 9.00-11.00 и 14.00-15.00. Исследование проводится на платной основе.Фото: https://mazikrem.ru