В Петушинском районе сегодня эвакуировали жителей посёлка Труд. В населенный пункт приземлился борт...

В Петушинском районе сегодня эвакуировали жителей посёлка Труд. В населенный пункт приземлился борт МЧС России. Произошло это во время авиаразведки. Ситуацию во Владимирской области с воздуха лично оценивал глава региона Александр Авдеев. Слово- Марии Платанюк.К авиаразведке готовы! Борт МЧС взлетает с аэродрома Семязино в два часа дня. Во Владимирскую область пришла большая вода.Ситуацию с воздуха оценивает глава региона Александр Авдеев. Перед ним- карты, итоги мониторинга, а в иллюминаторе МИ-8 - районы как на ладони.Безаварийное прохождение паводка отрабатывают во время командно-штабных учений. Из за резкого потепления, схода снега, дождей в ряде территорий подъем воды оказался "залповым". Из берегов вышли малые реки.В их числе- Большая Липня в Петушинском районе. Из-за резкого подъёма воды затопило посёлок Труд. Улицы превратились в реки, рассказывает староста посёлка Мария Масленникова. Подтоплен частный дом на Набережной. Также вода вплотную подступила к соседнему многоквартирнику. В нём живут 16 семей.- Вода прибыла у нас сегодня прямо моментально. С такой скоростью большой. У нас в подвале вода. Сараи, огороды все затоплены.Спасатели эвакуировали восемь человек с первых этажей, ещё двое вышли самостоятельно. Римму Дерягину доставили на лодке. По словам Риммы Васильевны, как только вода перешла в наступление, сразу позвонила дочери во Владимир.В Венецию родной посёлок превратился впервые.Римма Дерягина, жительница поселка Труд:- В 3 часа ночи встала. Вода пошла. С двух сторон. Как будто с гор. Никогда такого не было. Было один раз. Но намного меньше, наполовину. Первый раз.В зоне затопления работали сотрудники МЧС, Петушинского пожарно-спасательного гарнизона, центра ГИМС, руководство района. Поручения- на месте.Для людей готов временный кров. Впереди- откачка воды. Предстоит просушить квартиры, восстановить канализацию.Территорию обследовали с помощью беспилотников и авиационных систем, подчёркивает главный спасатель области Алексей Купин. Вода из Труда постепенно уходит.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС по Владимирской области:- Пункт временного размещения для граждан приготовлен, автобус стоит. Находится в настоящее время проиходит снижение воды и в настоящее время вот за пол часа вода упала.В Александровском и Собинском районах есть риск перелива трёх участков дорог. Для жителей предусмотрены пути объезда. На контроле- движение по понтонной переправе в Вязниках. По прогнозам, в ближайшие сутки затопит участки в Судогде, Киржачском районе, дорогу к деревне Кобяки Петушинского района.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Пролетели, посмотрели ещё территории Собинского района, Судогодского, река Судогда. Подъём на Клязьме. Пока ситуация контролируема. Подъём есть, но не критичный. Ожидаем, что к концу недели такая паводковая опасность сохранится.Пик половодья не пройден. Ото льда уже освободились все реки области. За исключением БУжи. Вести мониторинг помогают больше десятка гидрологических постов.Мария Платанюк, Наталья Гусева, Сергей Акинтьев.Вести "Владимир"