Жители посёлка Ундольский Собинского района не первый год жалуются на отсутствие нормальной...

Жители посёлка Ундольский Собинского района не первый год жалуются на отсутствие нормальной дороги.Под ногами грязь - ни пройти, ни проехать. Дорогу в Ундольском обещали сделать в две тысячи двадцать первом. Даже составили смету - на ремонт двух участков на улице Совхозной требуется порядка полумиллиона рублей. Спустя год ситуация не изменилась. Елена Гурьева- многодетная мать. Сегодня женщина не смогла отвезти детей в школу и детский сад - припаркованная у дома машина просто увязла в грязи.Елена Гурьева, жительница посёлка Ундольский:- Я вот, как видите, по такой дороге отсутствующей не могу доехать ни до садика, ни до школы. Даже с коляской пройти невозможно. Дороги нет и ходить негде. И приходится вот так в обход всем ходить. По той улице и так вот. То есть очень затруднительно пройти здесь.В Копнинской муниципальной администрации заявили, что проблемных дорог в районе много. Приходится расставлять приоритеты.Игорь Голубев, глава администрации муниципального образования Копнинское:- В двадцать первом году было очень много запланировано дорог. И очень много сделали. И Собинский район идет практически в передовиках. Значит совместно с районной администрацией попробуем эту дорогу сделать в 2022 году. Со своей стороны я содействие окажу.Сложности добавляет заболоченность местности. Чтобы не закопать бюджетные деньги, дорожное покрытие нужно укладывать после осушения участка.Максим Калашников, Александр Чунаев.Вести "Владимир"