Владимирцев просят оставить отзыв о работе электронных медицинских сервисов. Форма опроса...

Владимирцев просят оставить отзыв о работе электронных медицинских сервисов.Форма опроса появилась на официальном сайте департамента здравоохранения. Гражданам предлагают ответить, как часто им удается записаться на прием ко врачу через Интернет, получают ли они сведения об оказании медицинских услуг в электронном формате. В облздраве напоминают, что даже больничный лист можно открыть и закрыть дистанционно - уведомление об этом придёт в личный кабинет на сайте Госуслуги.