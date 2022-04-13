Жители Владимирской области приглашаются к участию в благотворительной акции в поддержку детей...

Жители Владимирской области приглашаются к участию в благотворительной акции в поддержку детей вынужденных переселенцевАкция «Дарим вместе» проходит в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной» и направлена на поддержку семей с Донбасса, находящихся в пунктах временного размещения в регионах России.Владимирская область приняла уже более 1800 человек из ЛНР и ДНР, свыше 550 из них – дети. Более 500 человек остановились у родственников и знакомых, остальные – находятся в пунктах временного размещения, развёрнутых во всех муниципальных образованиях региона. Для жителей Донбасса созданы максимально комфортные условия. Но адаптироваться к новой реальности вдали от дома тяжело и взрослым, и детям, многие из которых пережили ужасные события.Каждый житель области может внести вклад в общее доброе дело и подарить частичку тепла ребятам, прибывшим на владимирскую землю. Суть акции – в организации поздравлений детей переселенцев в возрасте от 1 до 17 лет с днями рождения.Для участия в акции в качестве дарителя необходимо перейти на сайт даримвместе.рф и пожертвовать комфортную сумму для обеспечения участников акции подарками.Для того, чтобы стать участником акции, семьям переселенцев необходимо обратиться в оперативный штаб #МЫВМЕСТЕ по телефону 8 (920) 945-02-97 или в комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства, оставив свои контакты и данные ребёнка.Подарки приобретаются с учётом пожеланий ребят. Это могут быть малогабаритный спортивный инвентарь, игрушки, музыкальные инструменты, товары для творчества и хобби, цифровая техника, а также билеты на мероприятия в культурно-развлекательные учреждения, книги и развивающие материалы, сообщили в пресс-службе обладминистрации.