Живет словно на помойке. Жительница улицы Лакина недовольна состоянием прилегающей к ее дому территории. Грязь, мусор, ветки и горы песка с землей. Это далеко не единственное чем недовольна

Живет словно на помойке. Жительница улицы Лакина недовольна состоянием прилегающей к ее дому территории. Грязь, мусор, ветки и горы песка с землей. Это далеко не единственное чем недовольна пенсионерка. Мусор, ветки, камни, грязь и горы земли с песком. Жители домов на улице Лакина недовольны состоянием прилегающей территории. Речь идет об этом участке земли рядом с