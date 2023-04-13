Артем Варгафтик рассказал Вестям о летних музыкальных фестивалях. Волна музыкальных фестивалей...

Артем Варгафтик рассказал "Вестям" о летних музыкальных фестивалях.Волна музыкальных фестивалей всё ближе. Этим летом владимирцев снова ждут встречи с творческими коллективами и солистами. На открытых площадках пройдут уже полюбившиеся зрителям фестивали "Лето Господне" и "Музыкальная экспедиция". Известный музыкальный критик Артем Варгафтик в интервью "Вестям" рассказал, почему так важно один раз и увидеть, и услышать.