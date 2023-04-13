Визуальный эффект невероятный.

Визуальный эффект невероятный.Уже в следующее воскресенье, 16 апреля, россияне вместе с остальным православным миром будут отмечать Пасху, важнейший церковных праздник. Как правило, в этот светлый день близкие собираются вместе, поздравляют друг друга с воскрешением Христа, а также наслаждаются традиционными угощениями – куличами и пасхальными яйцами.Раз за разом творческие люди изобретают новые и интересные способы покраски яиц. К примеру, сейчас в Сети набирает популярность метод окрашивания с помощью красного вина. Однако пользователи интересуются в комментариях, насколько это безопасно.К слову, яйца, окрашенные вином, приобретают совершенно разные оттенки, а также особый блеск. Очевидно, что они могут стать достойным украшением праздничного стола. Однако люди переживают, что продукт может обрести вкус алкоголя.Развеять опасения россиян перед Пасхой решил шеф-повар Александр Белькович. Он подчеркнул, что красить яйца вином абсолютно безопасно. Более того, по словам эксперта, незнающий человек не сможет угадать, с помощью чего продукт изменил свой естественный цвет.Как отмечает интернет-издание "", шеф-повар подчеркнул, что в процессе варки яиц этанол выветривается, не оставляя вкуса и запаха. Он также добавил, что на скорлупе не должно быть трещин, иначе любой краситель доберется до белка.Если же у вас нет желания самостоятельно печь куличи и красить яйца, то на Пасху можно насладиться праздничными блюдами в ресторанах. Например, в заведениях Кургана уже вводят специальное меню, уточняет портал .