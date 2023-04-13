На апрельском заседании Заксобрания депутаты распределили еще 6 миллиардов рублей, поступивших в доходную часть. Теперь доход казны составляет свыше 92 миллиардов. На эту же сумму

На апрельском заседании Заксобрания депутаты распределили еще 6 миллиардов рублей, поступивших в доходную часть. Теперь доход казны составляет свыше 92 миллиардов. На эту же сумму увеличилась и расходная часть. Теперь в ней прописано более 98 миллиардов рублей. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области Основные денежные средства мы направили на дорожное строительство. Это, в первую очередь, пожелание