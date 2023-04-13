Страстная пятница - самый скорбный день Страстной недели, поэтому с ним связаны самые строгие запреты.

Страстная пятница - самый скорбный день Страстной недели, поэтому с ним связаны самые строгие запреты.Пресс-секретарь Владимирской епархии Татьяна Данилова: В христианстве Страстная пятница — время скорби и траура. По Библии, в пятницу Иисус Христос был осуждён и распят на кресте. В этот день верующие вспоминают о страданиях Спасителя и скорбят в память о перенесённой им боли.В 2023 году Страстная пятница выпадает на 14 апреля. Верующим в этот день стоит посетить богослужение, на котором вынесут Плащаницу (икону Христа, покоящегося в гробу). Её вынесут из алтаря и установят по центру церкви на возвышении, которое украсят цветочными композициями.В церкви верующие молятся, скорбят о событиях, произошедших с Христом в пятницу, и благодарят Бога за спасение человечества.Страстная Седмица приходится на Великий пост. Более того, ограничения в еде в этот день самые строгие. Верующим стоит воздержаться от любой пищи до выноса в храмах плащаницы. То есть с утра и до 15:00 под запретом любая пища. После этого разрешается употреблять только воду и постный хлеб. Если вам тяжело (например, по состоянию здоровья нельзя не есть), в этот день не употребляйте рыбу. Можно пить травяной чай, есть фрукты и овощи.В Страстную пятницу запрещается:Самый большой грех в этот день - устраивать и посещать развлекательные мероприятия;Делать уборку в доме и другую не срочную работу по хозяйству запрещено;Нельзя шить, разрезать ткань;Нельзя работать на земле: копать, сажать, убирать мусор на участке;Нельзя предаваться любым плотским утехам;Нельзя принимать алкоголь;Нельзя есть горячую пищу, термически обработанные продукты, мясо, яйца и все молочные продукты.Страстная пятница: приметыЕсли в Великую пятницу вы всё же решите испечь кулич, он будет обладать целебной силой, буквально излечит от болезней, а ещё убережёт жилище от беды. Кроме того, такой пасхальный хлеб никогда не испортится и не покроется плесенью.Другая примета: заплетёте, покрасите или пострижёте волосы в Страстную пятницу — лишитесь здоровья. Если погода в пятницу хорошая, то и вся весна будет ясной и тёплой. А если небо затянули тучи, ждите сорняков в огороде.