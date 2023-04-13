Эксперт призвала отказаться от потребления продуктов с высоким содержанием углеводов.

Эксперт призвала отказаться от потребления продуктов с высоким содержанием углеводов.В ночное время многие процессы в организме человека, в том числе, метаболизм, замедляются, поэтому специалисты призывают людей не наедаться перед сном, иначе существует риск заработать несварение и сопутствующие проблемы с пищеварительной системой.Если же вы очень сильно проголодались, то выбирать придется из ограниченного набора продуктов. Что можно есть на ночь, рассказала врач-диетолог Александра Разаренова. При этом она подчеркнула, что желание перекусить перед сном может свидетельствовать о нарушении пищевого поведения.По данным портала "", эксперт призвала отказаться от потребления продуктов с высоким содержанием углеводов. Кроме того, диетолог отметила, что прием пищи на ночь может спровоцировать колебания уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, способно навредить качеству сна, уточняет интернет-издание "".Диетолог призвала не есть перед сном макаронные изделия, крупы, сладости и овощи, насыщенные крахмалом. От фастфуда и горячительных напитков тоже следует отказаться. Допускается употребление костного бульона и говяжьего языка, некоторых орехов, куриных яиц и тыквенных семян, авокадо.Кроме того, по словам врача, травяной чай с добавление одной ложки кокосового или какао-масла может помочь побороть чувство голода перед сном.