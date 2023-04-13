На разлив реки возле храма Покрова на Нерли желают посмотреть многие жители и гости города. Но уникальное место – не исключение из правил безопасности. Спасатели предупреждают – выход

На разлив реки возле храма Покрова на Нерли желают посмотреть многие жители и гости города. Но уникальное место – не исключение из правил безопасности. Спасатели предупреждают – выход лодок на воду пока еще в регионе запрещен. В минувшие выходные инспекторы зафиксировали три правонарушения – один факт нахождения маломерного судна на воде, и два человека без