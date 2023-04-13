Выросло число погибших и пострадавших.

В первом квартале 2023 года на железнодорожных переездах выросло количество ДТП.По информации пресс-службы ГЖД, за январь-март произошло девять столкновений автомобилей с поездами, в которых два человека погибли, еще трое пострадали. За тот же период прошлого года произошло два ДТП, в которых никто не пострадал.При этом количество нарушений правил дорожного движения на переездах снизилось за год со 140 до 136.Чтобы предотвратить ДТП, железнодорожники регулярно проверяют состояние железнодорожных переездов, ремонтируют, модернизируют их и оснащают дополнительными системами безопасности.Также проводится информационно-разъяснительная работа: железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции за три месяца провели более 600 рейдов по выявлению нарушителей, напомнили правила пересечения путей 64 тысячам автомобилистов.