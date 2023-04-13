Выросло число погибших и пострадавших.
В первом квартале 2023 года на железнодорожных переездах выросло количество ДТП.
По информации пресс-службы ГЖД, за январь-март произошло девять столкновений автомобилей с поездами, в которых два человека погибли, еще трое пострадали. За тот же период прошлого года произошло два ДТП, в которых никто не пострадал.
При этом количество нарушений правил дорожного движения на переездах снизилось за год со 140 до 136.
Чтобы предотвратить ДТП, железнодорожники регулярно проверяют состояние железнодорожных переездов, ремонтируют, модернизируют их и оснащают дополнительными системами безопасности.
Также проводится информационно-разъяснительная работа: железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции за три месяца провели более 600 рейдов по выявлению нарушителей, напомнили правила пересечения путей 64 тысячам автомобилистов.