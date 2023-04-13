Ковровский городской суд рассмотрит уголовное дело о получении взяток начальником участка строгого...

Ковровский городской суд рассмотрит уголовное дело о получении взяток начальником участка строгого режима.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области.Выяснилось, что мужчина получал от двух осужденных взятки (деньги, мобильный телефон, наручные часы) на общую сумму более 286 000 рублей за «право» пользоваться запрещенными предметами, «доставать» алкогольные напитки и неразрешённые продуты питания.«Подарки» служили гарантией того, что заключенные не будут привлекаться к дисциплинарной ответственности.Деньги от осужденных перечислялись на расчетный счет подруги обвиняемого. Сообщается, что она не была в курсе происходящего («сговора»).Как итог: бывший заместитель начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Владимирской области обвиняется в получение взятки (в значительном и крупном размерах) и в «совершении незаконных действий в пользу взяткодателя». Уголовное дело рассмотрит Ковровский городской суд.Фото: pxfuel.com