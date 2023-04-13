Его создадут возле дома №53 на проспекте Ленина.

Во Владимире началось благоустройство «Кутузовского сквера». Его создадут возле дома №53 на проспекте Ленина.Подрядчик ООО «Ковчег» получит за работу почти 18 млн рублей. Компания установит лавочки, детскую площадку, разобьёт клумбы и уложит плитку, проложит освещение. Московская фирма должна сдать объект до 1 августа.Планируется, что напротив торгового центра «Крейсер» также появится памятник погибшему на Украине генерал-лейтенанту. В будущем официальное название общественному пространству может утвердить топонимическая комиссия, а затем и Горсовет.Напомним, что ранее имя офицера присвоили школе №9, в которой он учился, а улицу Парижской коммуны переименовали в улицу Героя России Кутузова.