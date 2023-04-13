Как далась работа на борту МКС.

Как далась работа на борту МКС.Фильм "Вызов", вне всякого сомнения, можно считать главной премьерой года. Никто в мире не делал еще ничего подобного! Символично, что его премьера состоялась в день первого полета человека в космос. Причем желающих первыми увидеть снятую на борту МКС картину было так много, что представляли ее одновременно в Кремлевском дворец и кинотеатре "Октябрь". Режиссер ленты Клим Шипенко поговорил с корреспондентом "Дни.ру".В вызове снималась не только Юлия Пересильд, но и настоящие космонавты. "Они оказались способными на многие артистические вещи, – говорит 39-летний Шипенко. – Артисты готовились четыре месяца для полета в космос и космонавты искали в себе актеров примерно столько же. Мы с ними начали репетировать еще за полгода до полета".Режиссер гордится, что в фильме минимальное использование компьютерной графики. "Его задача – вживую показать, как выглядит космос, как выглядит невесомость, – пояснил Клим. – У меня была лента про космос, которую я снимал на Земле – "Салют-7". Теперь вид из иллюминатора был настоящим".Обычно на съемках фильма занято большое число персонала – костюмеров, гримеров. Но на борту МКС, понятно, никого не было. "Нам пришлось справляться самим, – говорит режиссер. – Я, конечно, просил выделить еще один корабль с персоналом, но мне отказали (улыбается)".Шипенко говорит, что даже в таких условиях ему и актрисе удавалось практически полностью следовать сценарию. "Но были момент импровизации, что-то корректировалось с поправкой на невесомость. Она поменяла мое видение того, как я себе представлял многие сцены. Поэтому, например, я отпускал камеру, задавал ей импульс, она снимала. И такие кадры тоже вошли в картину. К тому же была ограничена подвижность – метр-полтора в разные стороны".Конечно, все это – огромная, тяжелая работа. "Мозг взрывался, – уверяет Шипенко. – У нас для отдыха вообще не было времени. Я снимал, а потом посылал материал на Землю, чтобы там проверяли все. У нас с Юлей даже не было возможности толком насладиться видом нашей планеты из иллюминатора, к сожалению. Поэтому, конечно, я скучаю по Космосу, по состоянию невесомости, от которого обалдеваешь и которому радуешься. Невесомость мне снится до сих пор – это самое приятное воспоминание о полете. Это примерно тоже самое, когда ты летаешь во сне".