Ученый совет вуза утвердил список соискателей, из которых и выберут главу университета.

На пост ректора ВлГУ претендуют три кандидата. Ученый совет вуза утвердил список соискателей, из которых и выберут главу университета.В него вошли: Лев Логинов - проректор ВлГУ, директор Института физической культуры и спорта; Алексей Елкин - директор Института машиностроения и автомобильного транспорта; Анзор Саралидзе - действующий ректор ВлГУ.До 17 апреля их документы направят в аттестационную комиссию Министерства образования и науки. В конце месяца она соберётся на заседание, итоговый протокол которого опубликуют в течение недели. Далее в ВлГУ назначат дату выборной конференции. Имя нового руководителя станет известно в мае.Напомним, что Анзор Саралидзе возглавляет институт на протяжении последних 10 лет.