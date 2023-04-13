На территории Владимирской области зафиксировано ещё 59 случаев заболевания коронавирусной...
На территории Владимирской области зафиксировано ещё 59 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Напоминаем, Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Они контролируют проведение мероприятий по профилактике коронавируса на территории региона.
За прошедшие сутки (13 апреля 2023 года) лабораторно подтверждено:
19 сл. в городе Владимире;
10 сл. в Муромском районе;
8 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
5 сл. в Ковровском районе;
3 сл. в Гороховецком районе;
3 сл. в Суздальском районе;
2 сл. в Вязниковском районе;
1 сл. в Петушинском районе;
1 сл. в Кольчугинском районе;
1 сл. в Александровском районе;
1 сл. в Юрьев-Польском районе;
1 сл. в Судогодском районе;
1 сл. в городе Радужный;
1 сл. в Киржачском районе;
1 сл. в Камешковском районе;
1 сл. в Меленковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 193 случая заболевания коронавирусом.
Фото: pxfuel.com