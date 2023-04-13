На территории Владимирской области зафиксировано ещё 59 случаев заболевания коронавирусной...

На территории Владимирской области зафиксировано ещё 59 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Напоминаем, Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Они контролируют проведение мероприятий по профилактике коронавируса на территории региона.За прошедшие сутки (13 апреля 2023 года) лабораторно подтверждено:19 сл. в городе Владимире;10 сл. в Муромском районе;8 сл. в Гусь-Хрустальном районе;5 сл. в Ковровском районе;3 сл. в Гороховецком районе;3 сл. в Суздальском районе;2 сл. в Вязниковском районе;1 сл. в Петушинском районе;1 сл. в Кольчугинском районе;1 сл. в Александровском районе;1 сл. в Юрьев-Польском районе;1 сл. в Судогодском районе;1 сл. в городе Радужный;1 сл. в Киржачском районе;1 сл. в Камешковском районе;1 сл. в Меленковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 193 случая заболевания коронавирусом.Фото: pxfuel.com