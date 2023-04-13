На владимирской ТЭЦ-2 подвели итоги отопительного сезона. На ремонт и реконструкцию генерирующего...

На владимирской ТЭЦ-2 подвели итоги отопительного сезона.На ремонт и реконструкцию генерирующего и теплосетевого оборудования областного центра компания Т Плюс направит более миллиарда рублей.Владимирский филиал ПАО "Т Плюс" уверенно прошел зиму. Впереди - ремонт оборудования и масштабная техническая модернизация на сумму более миллиарда рублей.Роман Сорокин, директор филиала Владимирский ПАО "Т Плюс":- Уже до начала отопительного сезона компания планирует завершить перекладки магистральной теплосети в районе улицы 9 января, реконструкцию распределительных тепловых сетей в районе улиц Погодина перекресток с улицей Добросельской , 1-я пионерская перекресток с улицей Полины Осипенко. Также перекладку подземных бесканальным способом распределительный тепловых сетей по улицам Фейгина, Труда, Каманина, а также на территории парка имени 850 летия города Владимира.Уже в этом году специалисты обновят основное оборудование 5 котельных, переложат 5 участков тепловых сетей. Их общая протяженность- 10 километров. Также в планах- замена теплоизоляции.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- Вопросы которые тут были обозначены связанные с ремонтами и со всеми остальными работами конечно же мы будем согласовывать, стараться максимально оперативно доводит до населения, решать вопросы с организацией объезда с какими-то другими моментами чтобы минимизировать неудобства создаваемые жителям.На подготовку к зиме владимирская ТЭЦ-2 получит почти 410 миллионов рублей. Ремонт на генерирующем оборудовании обеспечит полную экологическую безопасность производства. К новому отопительному сезону на многих улицах Владимира реконструируют магистральную теплосеть. После ремонта асфальтовое покрытие и газоны полностью восстановят.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир