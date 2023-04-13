Православная церковь 14 апреля вспоминает преподобную Марию Египетскую. В народе праздник получил...
Православная церковь 14 апреля вспоминает преподобную Марию Египетскую. В народе праздник получил такие названия: Марья – зажги снега, заиграй овражки.
В народе Марью прозвали ещё «пустые щи». Связанно это с тем, что к этому времени запас капусты подходит к концу, кислая капуста изводится и нечем заправлять щи. Наши предки в день её памяти проводили в посте и воздержании и ничего не ели кроме пустых щей.
В православии сегодня предпоследний день Страстной недели перед Пасхой - Страстная Пятница.
Что можно делать 14 апреля?
Нужно вымыть входную дверь и повесить на нее подковку рожками кверху.
Также сегодня нужно стирать, гладить, чинить и избавляться от ненужного.
Сегодня нужно убрать всю зимнюю одежду до следующего года.
Что нельзя делать 14 апреля?
Сегодня запрещено оставлять вход в жилище грязным. Дверь нужно помыть не просто водой, а с добавлением в нее красного вина и ложечки меда. Наши предки считали, что это поможет и нечисть в дом не пустить, и счастье с удачей в семью привлечь.
Нельзя устраивать пышные ужины, иначе потом придется жить впроголодь.
Нельзя ругаться дома, иначе Домовой может обидеться. Если же все-таки ссора произошла, надо тут же посмотреться в зеркало – оно нейтрализует негативные эмоции, а после помыть его под проточной водой.
Народные приметы на 14 апреля
Большое половодье — к хорошему сенокосу, удачной рыбалке весной.
Ледяные заторы образовались — год будет трудным.
Короткий и глухой гром — к ясной погоде.
Гроза — к засушливому лету.
Пчёлы начали летать — к тёплой весне.
Коровы сильно ревут — непогоду предчувствуют.
На закате видна молния — скоро пойдёт дождь.
Облака синего цвета — перед дождём.
Фото pxfuel.com