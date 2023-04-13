Православная церковь 14 апреля вспоминает преподобную Марию Египетскую. В народе праздник получил...

Православная церковь 14 апреля вспоминает преподобную Марию Египетскую. В народе праздник получил такие названия: Марья – зажги снега, заиграй овражки.В народе Марью прозвали ещё «пустые щи». Связанно это с тем, что к этому времени запас капусты подходит к концу, кислая капуста изводится и нечем заправлять щи. Наши предки в день её памяти проводили в посте и воздержании и ничего не ели кроме пустых щей.В православии сегодня предпоследний день Страстной недели перед Пасхой - Страстная Пятница.Что можно делать 14 апреля?Нужно вымыть входную дверь и повесить на нее подковку рожками кверху.Также сегодня нужно стирать, гладить, чинить и избавляться от ненужного.Сегодня нужно убрать всю зимнюю одежду до следующего года.Что нельзя делать 14 апреля?Сегодня запрещено оставлять вход в жилище грязным. Дверь нужно помыть не просто водой, а с добавлением в нее красного вина и ложечки меда. Наши предки считали, что это поможет и нечисть в дом не пустить, и счастье с удачей в семью привлечь.Нельзя устраивать пышные ужины, иначе потом придется жить впроголодь.Нельзя ругаться дома, иначе Домовой может обидеться. Если же все-таки ссора произошла, надо тут же посмотреться в зеркало – оно нейтрализует негативные эмоции, а после помыть его под проточной водой.Народные приметы на 14 апреляБольшое половодье — к хорошему сенокосу, удачной рыбалке весной.Ледяные заторы образовались — год будет трудным.Короткий и глухой гром — к ясной погоде.Гроза — к засушливому лету.Пчёлы начали летать — к тёплой весне.Коровы сильно ревут — непогоду предчувствуют.На закате видна молния — скоро пойдёт дождь.Облака синего цвета — перед дождём.Фото pxfuel.com