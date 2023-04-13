В первом квартале «Ростелеком» обеспечил доступом в Сеть почти тысячу домовладений в пяти населенных пунктах Владимирской области.

В первом квартале «Ростелеком» обеспечил доступом в Сеть почти тысячу домовладений в пяти населенных пунктах Владимирской области. Для этого специалисты провайдера проложили около 50 километров оптоволокна. Теперь возможность подключиться к интернету провайдера по технологии GPON появилась у жителей сёл в Камешковском, Меленковском и Судогодском районах.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Филиал прилагает большие усилия для того, чтобы количество домохозяйств с высокоскоростным интернетом ежемесячно увеличивалось. Для частного сектора применяется технология GPON. Это современный проводной стандарт связи, гарантирующий высокую скорость передачи данных, вне зависимости от общей сетевой нагрузки и внешних факторов. А это значит, что на селе теперь будут доступны все наши ресурсоемкие сервисы. Всего в этом году планируем обеспечить доступом в Сеть порядка 10 тысяч частных домов региона».Антонина Лебедева, абонент «Ростелекома» в Камешковском районе:«У нас большая семья, четверо сыновей-школьников, и все мы очень ждали, когда появится доступ в Сеть с хорошей скоростью. Детям он жизненно необходим для учебы, а мне — для развития и продвижения небольшого семейного бизнеса. Как только в селе проложили оптику "Ростелекома" — подключились без долгих раздумий. Помимо интернета, приобрели подписку на видеосервис Wink. Теперь вся семья счастлива! Младших от мультиков не оторвать, мужа — от спортивных каналов. Летом хотим установить видеонаблюдение».Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет следить за домом или придомовой территорией из любой точки мира, где есть доступ в интернет. В стартовый пакет решения входит внутренняя цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления: интуитивно понятным веб-интерфейсом и бесплатным мобильным приложением. При срабатывании датчика движения или перекрытии обзора камеры абоненту сразу же приходит уведомление.Сервис позволяет добавить в личный кабинет несколько камер, которые могут быть установлены не только в разных помещениях, но и в разных городах. Видеозаписи с устройств хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.Получить подробную информацию о сервисе можно по единому бесплатному телефону 8 800 100-0-800, на или в офисе продаж и обслуживания компании.Реклама.