Организатор убийства военкора Татарского жил во Владимире. ФСБ опубликовала материалы...

Организатор убийства военкора Татарского жил во Владимире.ФСБ опубликовала материалы расследования теракта в Петербурге, в том числе фото гражданина Украины Юрия Денисова, сообщило РИА «Новости». Это, в частности, фото документов на покупку машины в Москве, водительские права Денисова и видео, на котором он пересекает границу России в направлении выезда.По предварительным данным, уроженец Мариуполя Юрий Денисов около года был в РФ на заработках вместе с отцом у своих родственников, имел временную прописку в мкр. Оргтруд города Владимира. Незадолго до теракта он приезжал туда, чтобы навестить могилу отца, который прошлой осенью умер.Напомним, что после теракта Юрию Денисову удалось выехать в Турцию. Хотя его семья — жена и ребёнок — сейчас в Литве. По версии следствия, это именно он отправил статуэтку с бомбой, которой был убит Татарский, Дарье Треповой.Фото и видео ФСБ РФ