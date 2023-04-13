Станет ли Игорь Другов банкротом? Первый арбитражный апелляционный суд рассматривает громкое дело по долгострою фирмы «Интерстройвладимир». Первая инстанция несостоятельным застройщика

Станет ли Игорь Другов банкротом? Первый арбитражный апелляционный суд рассматривает громкое дело по долгострою фирмы «Интерстройвладимир». Первая инстанция несостоятельным застройщика ЖК «Дуброва Парк-2» не признала. По решению Фемиды Другов должен сам закончить работы на всех объектах. Теперь это решение пытаются оспорить. Апелляцию подали Фонд развития территорий и министерство архитектуры и строительства Владимирской области. Надежда Долинская,