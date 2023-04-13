Тинькофф банк является одним из самых популярных банков. Несмотря на то, что он полностью виртуальный, и отделения для обслуживания клиентов в нем отсутствуют, многие продукты очень востребованы из-за выгодных и интересных условий. Одна из самых популярных услуг – потребительский кредит. Заявку на него можно отправить буквально в несколько кликов при минимальном наборе документов. Сделать это можно не выходя из дома. Для этого потребуется только паспорт и доступ к интернету.

Тинькофф банк является одним из самых популярных банков. Несмотря на то, что он полностью виртуальный, и отделения для обслуживания клиентов в нем отсутствуют, многие продукты очень востребованы из-за выгодных и интересных условий. Одна из самых популярных услуг – потребительский кредит. Заявку на него можно отправить буквально в несколько кликов при минимальном наборе документов. Сделать это можно не выходя из дома. Для этого потребуется только паспорт и доступ к интернету.Особенности и преимущества потребительского кредита от ТинькоффНе требуется залог.Возможность использовать для рефинансирования уже имеющихся кредитов.До 2-х месяцев до первого платежа.Анкета на оформление заявки не требует внесения большого количества информации. В анкете в обязательномпорядке указать сумму и срок кредитования. Прием заявок специалистами банка осуществляется круглосуточно.Для определения ежемесячных платежей можно использовать кредитный калькулятор.Процентная ставка от 3.9%.Кредит выдается гражданам при определенных условиях. Заемщику должно быть не менее 18 и не более 70 лет. Заемщик должен быть гражданином России и иметь прописку в любом населенном пункте страны. Для одобрения заявки на кредит не потребуется доказывать свою платежеспособность и подтверждать официальное трудоустройство.Получить , можно не выходя из дома. Заявки принимаются не только в режиме онлайн, но и через мобильное приложение.После поступления заявки на кредит клиенту звонит сотрудник банка и задает уточняющие вопросы, может запросить дополнительные документы для проверки предоставленной информации. Если у клиента есть активная карта банка, деньги переводятся на нее. Если нет, курьер вместе с документами привозит запрашиваемую сумму вместе с дебетовой картой, на которую она перечислена.Для удобства кредитополучателей банк предлагает разные способы погашения потребительского кредита:– перевод с карты другого банка;– через офисы компаний-партнеров (почтовые отделений, салоны связи);– через терминалы самообслуживания;– снять деньги с карты можно без комиссии при условии, что они снимаются через сеть банкоматов кредитодателя;– банковским переводом.Преимуществом можно назвать кредитные каникулы. Каждый заемщик может воспользоваться ими только один раз за весь период кредитования.