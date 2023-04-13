Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда. На сегодняшний день, как сообщает подрядчик, объект готов на 60%. Там идет уплотнение щебёночного основания дороги со стороны улицы

Во Владимире продолжается строительство Рпенского проезда. На сегодняшний день, как сообщает подрядчик, объект готов на 60%. Там идет уплотнение щебёночного основания дороги со стороны улицы Мира. На мостовом переходе продолжается бетонирование опор. По заверению Правительства Владимирской области, работа идёт в соответствии с графиком. Правда срок сдачи переносился уже дважды. Изначально проезд планировалось открыть к концу