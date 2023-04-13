Разработана новая государственная программа «Развитие туризма во Владимирской области» Как...

Разработана новая государственная программа «Развитие туризма во Владимирской области»Как информирует пресс-служба Правительства Владимирской области, объём бюджетного финансирования из федерального и областного бюджетов за 2 года превысил 700 млн рублей. И данные меры региональной поддержки помогли разработать новые туристические маршруты.Среди них: «По Суворовским местам», «Дневник путешествий по Владимирской области», «Стекло и пламень рождают вдохновенье!» (в Гусь-Хрустальном), «Места силы патриотов России» (включает Владимир, Боголюбово, Собинский и Суздальский районы).«Для Владимирской земли туризм – это авангард инвестиционной привлекательности. Но для того, чтобы туротрасль была более эффективной, каждой территории, каждому объекту посещения нужно повышать уровень гостеприимства. Туризм – это не только памятники и музеи, это и общественные пространства, объекты инфраструктуры и быта. Человек должен чувствовать себя безопасно, удобно и комфортно», – ставит задачу представителям отрасли и работникам туриндустрии региона первый заместитель Губернатора Александр Ремига.Напомним, независимое исследование с участием тайных покупателей провели в 9 городах Золотого Кольца России в рамках проекта «Золотой стандарт культуры гостеприимства». Выводы показали, что наш регион, увы, потерял сразу несколько позиций.Фото: pxfuel.com