По словам главы ведомства Анны Поповой, также отмечается "значимое снижение" заболеваемости коронавирусом в стране.

Эпидемический сезон по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в России заканчивается. Об этом в четверг в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я понимаю ожидания всех нас, что все (пандемия коронавируса - прим. ТАСС), и завтра станет хорошо, но, к сожалению, я эту позицию не разделяю. Если говорить о гриппе и ОРВИ, то сезон заканчивается, мы это видим. Хотя уходит не очень быстро, и разница неделя к неделе всего 2,8% на убыль", - сказала Попова.Что касается коронавирусной инфекции, то разница неделя к неделе составляет минус 16%, уточнила она. "То есть снижение здесь значимое. Вместе с тем мы видим, что в Индии сейчас регистрируется рост, и сейчас разбираемся, с чем он связан и почему, что произошло", - добавила глава ведомства.В рамках проекта "Санитарный щит" разработана система "Периметр", которой оснащены все пункты пропуска в страну. Она анализирует все, что происходит в мире по заболеваемости, отметила Попова."Нужно понимать - самолет, который летит откуда либо, а если он еще везет транзитных пассажиров, - какие эпидемиологические риски могут быть сопряжены с тем или иным пассажиром. Если он чувствует себя хорошо, ну и хорошо, но если вдруг у него температура, мы должны - сейчас это уже происходит в моменте - предположить все возможные риски, которые с этим будут связаны", - пояснила она.Эта же система позволяет отслеживать все новые риски, возникающие на разных континентах и в разных странах. "Поэтому очень хочется, чтобы [пандемия] закончилась, но ученые нас так однозначно не обнадеживают", - заключила Попова.