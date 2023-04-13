С 2019 года во Владимирской области переселены из аварийного жилья 6 103 человека.
Об этом...
С 2019 года во Владимирской области переселены из аварийного жилья 6 103 человека.
Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства. По информации Министерства ЖКХ Владимирской области, до конца текущего года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 11 новых домов, в которых получат квартиры 862 участника программы.
В частности, по два дома строятся в Гусь-Хрустальном и Киржаче, по одному – во Владимире, Вязниках, Камешково, Покрове, Собинке, Струнино и Першинском сельском поселении.
В августе планируют сдать 3 многоквартирных дома. Жилищные условия улучшат:
170 человек в Гусь-Хрустальном;
51 человек – в Струнино;
60 – в Собинке.
В сентябре ожидается завершение строительства 2 новостроек. В новый дом в Вязниках планируется переселить 116 человек, в Киржаче – 45 участников программы.
Оставшиеся многоквартирные дома будут введены в эксплуатацию в ноябре 2023 года. Благодаря этому получат квартиры в новостройке:
100 - во Владимире;
87 – в Киржаче,
80 – в Гусь-Хрустальном;
50 – в Камешково;
38 – в Покрове;
65 человек переедут в многоквартирный дом в Першинском сельском поселении.
«Кроме того, регион готовится к запуску новой программы по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В неё включен 321 дом общей площадью почти 132 тыс. кв. м», – сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Фото: pxfuel.com