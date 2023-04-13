С 2019 года во Владимирской области переселены из аварийного жилья 6 103 человека. Об этом...

С 2019 года во Владимирской области переселены из аварийного жилья 6 103 человека.Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства. По информации Министерства ЖКХ Владимирской области, до конца текущего года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 11 новых домов, в которых получат квартиры 862 участника программы.В частности, по два дома строятся в Гусь-Хрустальном и Киржаче, по одному – во Владимире, Вязниках, Камешково, Покрове, Собинке, Струнино и Першинском сельском поселении.В августе планируют сдать 3 многоквартирных дома. Жилищные условия улучшат:170 человек в Гусь-Хрустальном;51 человек – в Струнино;60 – в Собинке.В сентябре ожидается завершение строительства 2 новостроек. В новый дом в Вязниках планируется переселить 116 человек, в Киржаче – 45 участников программы.Оставшиеся многоквартирные дома будут введены в эксплуатацию в ноябре 2023 года. Благодаря этому получат квартиры в новостройке:100 - во Владимире;87 – в Киржаче,80 – в Гусь-Хрустальном;50 – в Камешково;38 – в Покрове;65 человек переедут в многоквартирный дом в Першинском сельском поселении.«Кроме того, регион готовится к запуску новой программы по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В неё включен 321 дом общей площадью почти 132 тыс. кв. м», – сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Фото: pxfuel.com