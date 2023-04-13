Смотрите Вести в 21.05: Что делал во владимире убийца военкора Татарского.
Убийца Татарского.
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Смотрите "Вести" в 21.05: Что делал во владимире убийца военкора Татарского.
Убийца Татарского.
- Кровавый след привёл во Владимирскую область. Организатор убийства военкора Владлена Татарского жил в нашем регионе. Новые данные в расследовании теракта.
На страже.
- Пожароопасный сезон- на старте. Владимирские лесники получили новую технику для борьбы с огнем.
Время дорог.
-Сезон большого дорожного ремонта. Какие участки отремонтируют во Владимире в ближайшее время?