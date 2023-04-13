Прилегающие территории стали комфортнее для пассажиров.

Прилегающие территории стали комфортнее для пассажиров.Завершилось благоустройство рядом со станциями Большой кольцевой линии "Варшавская", "Каширская", "Печатники" и "Сокольники". Об этом в своем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Специалисты обустроили новые пешеходные маршруты и привели в порядок существующие. Построены удобные съезды к станциям.Рядом с "Варшавской" организовали зеленые зоны со скамейками. Там оборудовали спортивную площадку с тренажерами.У "Каширской" благоустроили два сквера. Рядом с "Печатникими" сделали удобные дорожки для отдыха и занятий спортом. Рядом с кинотеатром "Тула" появился тренировочный гоночный комплекс.Несколько улиц благоустроили у станции метро "Сокольники". Привели в порядок территорию у входа в одноименный парк.По словам Собянина, специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии, модернизировали систему водостока, построили удобные съезды для маломобильных граждан, оборудовали современные остановки наземного транспорта и организовали парковочные места для личного транспорта.Мэр уточнил, что благоустроено более 35 гектаров территории. Путь до метро для местных жителей станет комфортнее, подчеркнул градоначальник.Для обслуживания большого метрокольца и радиальных линий метро в столице три электродепо. На улице генерала Дорохова на месте бывшей промзоны возведут депо "Аминьевское", в районе Братеево появится "Южное", а в Новой Москве – "Столбово".